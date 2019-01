Zamberletti: Riccardi, Prot. civile famiglia che esiste grazie a lui

Varese, 29 gen - "Quella di oggi, che ha visto a Varese presenti tanti volontari della Protezione Civile regionale, è stata una partecipazione spontanea, per dare l'ultimo saluto al padre di questa organizzazione. Una famiglia che esiste anche e soprattutto grazie all'intuito e all'opera di Giuseppe Zamberletti".Lo ha detto oggi a Varese, a margine dei Funerali di Stato dell'onorevole Giuseppe Zamberletti, il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi."Un uomo - ha sottolineato il vicegovernatore - che ha saputo tenere insieme lo Stato e il sistema periferico. Oltre a ciò, aveva la straordinaria capacità di riuscire a mettere concordia e superare le divisioni, qualità essenziali in quei frangenti del post terremoto per coordinare il sostegno alla popolazione e realizzare la ricostruzione".Come rimarcato infine dal vicegovernatore, le capacità politiche, amministrative e umane di Zamberletti - che ricoprì l'incarico di commissario straordinario per il coordinamento dei soccorsi nel sisma che colpì il Friuli nel 1976 - si rivelarono "l'elemento decisivo nel creare le migliori condizioni per vincere una sfida complicata e difficile come quella". ARC/GG/ep