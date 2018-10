Conficoni (Pd): "132 comuni in regione non adottano misure antismog"

"Su 150 Comuni che dovrebbero adottare misure antismog, solo 18 in realtà lo fanno. La Regione istituisca un fondo ad hoc per incentivare l'adozione dei Piani di azione comunale (Pac) finalizzati a prevenire e contenere gli episodi più acuti di inquinamento". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni che ha depositato un'interrogazione a risposta immediata (Iri) per chiedere alla Giunta regionale di rendere più efficace la lotta alle polveri sottili.

Il Piano di azione regionale previsto

"Certo nei 18 Comuni che si sono già dotati dello strumento – chiarisce Conficoni – vive il 50 per cento della popolazione residente nella porzione di territorio dove, in base a quanto previsto dal Piano di azione regionale (Par), durante le emergenze vanno attivate misure di limitazione del riscaldamento domestico e della combustione della legna". "Ben altri 132 Comuni che avrebbero dovuto farlo non si sono ancora adeguati alla normativa approvata nel 2012 dalla Giunta Tondo e, allorquando le polveri sottili superano per più di tre giorni consecutivi i limiti di legge, non sollecitano i loro cittadini a tenere comportamenti virtuosi".

Un fondo ad hoc

Questi numeri, continua Conficoni, "avvalorano il percorso intrapreso a Pordenone dove nel 2016 è entrato in vigore un Piano condiviso da ben dieci Comuni. Le difficoltà incontrate dalla Giunta Ciriani a coinvolgere altri Enti, evidenziano, tuttavia, l’opportunità di introdurre delle agevolazioni che rendano appetibile l’adesione all’iniziativa. La Regione, dunque, potrebbe costituire un fondo ad hoc, finalizzato a finanziare interventi volti a ridurre l’inquinamento attraverso la promozione del risparmio energetico e della mobilità sostenibile, cui possano accedere esclusivamente gli Enti Locali che hanno approvato un Piano di Azione Comunale".

Infine, conclude Conficoni, "poiché l’inquinamento non va contrastato solo con misure emergenziali ma soprattutto adottando politiche strutturali, all’amministrazione regionale abbiamo anche chiesto quando verrà approvato il nuovo Piano di miglioramento della qualità dell’aria la cui attuazione andrà adeguatamente finanziata".