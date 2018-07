Banca etica, Bertoli (Ln): «Nessun valore o prospettiva per Trieste»

«Fanno tenerezza gli interventi degli esponenti del PD, che evidentemente, dimenticano che la mission di una amministrazione pubblica non è l’acquisto di quote e partecipazioni nelle banche». Ha dichiarato il consigliere comunale della Lega Everest Bertoli in una nota stampa

«A Cosolini&Co che tanto a cuore hanno le attività della Banca Etica rivolgo un accorato appello. Prendano esempio dal sen. Russo che dal 2013 devolve il 20% del proprio stipendio a Banca Etica. Lo facciano anche loro, senza pretendere che sia il Comune a mantenere le quote pagate con i soldi della fiscalità generale. Anche perché nessun valore strategico o prospettiva futura ne deriva per i cittadini di Trieste dalla partecipazione del Comune di Trieste al capitale della Banca Etica» ha consluso il consigliere leghista.