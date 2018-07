Russo contro l'assemblea del Pd

Francesco Russo torna all'attacco. Secondo il consigliere regionale "l’assemblea di ieri ha sancito, ancora una volta, che nel PD triestino ci sono due visioni diverse: chi chiede un cambiamento e chi propone la continuità con il passato. Dopo aver perso tutto quello che si poteva perdere negli ultimi anni sarebbe normale (e infatti tutte le federazioni del PD in regione e anche a livello nazionale andranno a Congresso) dare agli iscritti la possibilità di scegliere la nuova proposta politica: il Segretario Ressani si è dimesso proprio con questa idea. La vecchia guardia – quella che mi ha denunciato ai probiviri e che dimostra di avere una gran paura del Congresso perché vede di aver perso consenso interno ed esterno – però non ci sta e decide di ribaltare il tavolo. Cosa succede? Dopo aver respinto la mia richiesta di una consultazione degli iscritti per fare decidere alla base, Laura Famulari viene eletta segretario con i loro soli voti (25): meno della metà dei membri dell’assemblea (60).

In campagna elettorale ho chiesto la fiducia dei cittadini con un programma incentrato sulla discontinuità: ho preso quasi 4400 voti. Loro con 25 impongono la continuità con il passato. Continuando a sostenere che il problema del PD triestino è Francesco Russo.