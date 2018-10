Lavoro, Rosolen: “Garantita l’anticipazione della cassa integrazione”

Sottoscritta questa mattina la proroga del protocollo tra Regione, Federazione regionale delle Banche di credito cooperativo (Bcc) e parti sociali per garantire l'anticipazione della cassa integrazione ai lavoratori fino al 31 dicembre 2019.



"L'accordo, che prolunga di un anno la scadenza fissata precedentemente, costituisce - come afferma l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen - un'ottima notizia

per i lavoratori che potranno continuare a beneficiare dell'anticipo della cassa integrazione anche nelle circostanze in cui le aziende non sono nelle condizioni di fronteggiare gli esborsi richiesti".

"L'anticipazione della cassa integrazione - spiega Rosolen - è stata espressamente concepita per tutelare i lavoratori di aziende che, sotto il profilo finanziario, non riuscirebbero a garantire l'anticipo degli ammortizzatori sociali".

"L'accordo, per cui ringrazio la Federazione regionale Bcc e, in particolare, il presidente Luca Occhialini, rappresenta una significativa conquista per la nostra regione ed è il frutto di

un lavoro sinergico tra le istituzioni".

Secondo la Federazione regionale Bcc, "questa proroga suggella la vocazione sociale e territoriale dei nostri istituti di credito. In 9 anni, dalla creazione di questa misura, sono state concesse

oltre 3.800 anticipazioni, per un valore complessivo di affidato pari a 18,7 milioni di euro".