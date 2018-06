Acegas, Russo (Pd): «Monassi presidente? Se è vero scenderò in piazza»

«Dopo i recenti incarichi in Ater e Trieste Trasporti oggi Forza Italia ammette candidamente che c’è un accordo tacito per insediare, tra un anno, Marina Monassi a Presidente dell’Acegas». Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale Francesco Russo sulla sua bacheca Facebook: «È semplicemente scandaloso: è mai possibile che ogni poltrona di peso che si libera a Trieste quando governa il centrodestra debba essere occupata dalla signora Monassi? Basta incarichi per gli amici degli amici. Oggi lo scrivo su Facebook: se tra un anno questa profezia si avvererà lo dirò in piazza. E spero, davvero, che assieme a me lo faranno tanti cittadini triestini».