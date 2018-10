Addio a Ettore Camber, cordoglio in città e nel mondo della politica

Si è spento questa notte Ettore Camber, fratello del consigliere regionale Piero, che ne dà il luttuoso annuncio attraverso i social: "Le anime dei Giusti sono nelle mani di Dio ed il tormento della morte non li potrà toccare. Ciao Ettore, generoso grande potente Fratello mio, rapitoci improvvisamente nella notte".

Dal mondo della politica sono subito giunti messaggi di cordoglio e vicinanza per la famiglia, a partire dal Consiglio regionale, nella persona del presidente Piero Mauro Zanin: Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che esprime "le più sentite condoglianze personali e dell'Assemblea legislativa al collega e amico Piero Camber per l'improvvisa perdita del fratello Ettore. Il Consiglio tutto si stringe intorno alla famiglia Camber in questo momento di dolore".

Sostegno e partecipazione anche da parte della Giunta: "il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il vicegovernatore Riccardo Riccardi e la Giunta tutta si stringono attorno al consigliere regionale Piero Camber e ai suoi familiari a seguito del grave lutto che li ha colpiti".

Commosso il ricordo di Paolo Rovis: "Di tante qualità, ricordo la giovialità contagiosa, capace di sconfiggere il più persistente malumore. Non conosciamo i disegni del Signore ma stavolta, nel chiamarti a sé, ha avuto davvero troppa, troppa fretta.

Ciao, Ettore".