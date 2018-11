"Adotta un monumento": medaglia d'oro stellata alla 3B e 3F della "Corsi"

Il 9 novembre 2018 le classi III B e III F (a.s. 2017/2018) della scuola secondaria di primo grado Guido Corsi - Istituto Comprensivo di “Via Commerciale” saranno premiate al Palazzo reale di Napoli per aver ottenuto la massima onorificenza, la medaglia d’oro stellata, con un video sul Teatro romano di Trieste al concorso “Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia per l’Archivio Nazionale dei monumenti adottati dalle scuole italiane - 2017/2018”. Al concorso hanno partecipato 1100 scuole di ogni ordine e grado, afferenti a 450 Comuni; circa 1.500 sono stati le/i docenti referenti.

Le scuole premiate per il lavoro svolto sono state 12 con medaglia stellata, 29 con medaglia d’oro oro e 25 con medaglia di argento. Le medaglie d’oro stellate assegnate alle scuole secondarie di primo grado sono in tutto 7. Tutti i video che hanno partecipato al concorso sono stati pubblicati sul sitowww.atlantemonumentiadottati.com.

Il video

Il video dedicato al Teatro romano dalle classi III B e III F della scuola G. Corsi è stato realizzato con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG nell’ambito del Progetto La Scuola adotta un monumento® ed è stato pubblicato all’interno dell’Atlante.

La sceneggiatura e i testi del video, in cui oltre alle classi III B e III F della scuola Corsi hanno recitato anche i bambini grandi della scuola Fulvia Tomizza, sono stati curati della scuola Corsi, mentre il video è stato girato, nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, dalla classe III IP del corso Audiovisivi dell’I.S.I.S. Nautico T. de Savoia-L. Galvani. Le classi dell’I.C. di “Via Commerciale” sono state coordinate dalle insegnanti Patrizia Donat, Serena Longanesi e Nicoletta Medeot, oltre che dalla Dirigente scolastica Tiziana Farci, mentre la classe III IP è stata guidata dagli insegnanti Massimiliano Baglio e Nereo Suzzi, che hanno anche curato la regia.

Le riprese sono state realizzate in parte al Teatro romano e in parte al Lapidario tergestino-Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, dove sono conservate le statue e gli altri reperti lapidei, rinvenuti negli scavi del teatro. Argomento del video sono da un lato la storia del teatro dalla sua fondazione ai giorni nostri, dall’altro le attività di valorizzazione messe in atto dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di “Via Commerciale”. Per il concorso è stato prodotto un video di 3 minuti, come richiesto dal bando, ma le scuole coinvolte hanno realizzato contestualmente anche un video più lungo di 7 minuti, al quale hanno partecipato anche le classi II A e II F della scuola Guido Corsi, coordinate dalle docenti Natascia Buchreiter e Barbara Chiandoni.

Il concorso

Il concorso, alla sua terza edizione, è stato bandito dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado che volessero entrare a far parte della Rete Nazionale de La Scuola adotta un monumento®. L’iniziativa è volta all’arricchimento del costituendo Archivio Nazionale dei monumenti adottati dalle scuole italiane. Ogni scuola è stata invitata a scegliere un monumento del proprio territorio da studiare e valorizzare. L’obiettivo del concorso è quello di attirare l’attenzione delle scuole sui monumenti del nostro Paese affinché gli studenti “possano appropriarsene”. Allargando lo sguardo sulla storia artistica, scientifica, culturale, storica, civile del luogo in cui vivono, gli studenti coinvolti nel percorso hanno potuto costruire un rapporto diretto, motivato e anche affettivo con il monumento prescelto e lo hanno raccontato descrivendone le caratteristiche e rievocandone la storia; in alcuni casi ne hanno denunciato il degrado o le difficoltà di accesso per il pubblico.