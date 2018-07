Assunzioni aeroporto Fvg, M5s chiede chiarimenti

La ricerca di due figure professionali, un direttore commerciale e un responsabile del controllo di gestione per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, pubblicata sul sito della società nella sezione "Lavora con noi" desta perplessità nel MoVimento 5 Stelle.

La consigliera Dal Zovo ha infatti depositato un'interrogazione volta ad avere chiarimenti dalla Giunta regionale, con la quale chiede se prima di indire una selezione pubblica per la copertura di tali incarichi sia stata verificata la disponibilità di personale interno alle partecipate regionali, secondo quanto previsto dalla LR 10/2012 e di conoscere, in caso contrario, le motivazioni per cui si è deciso di ricorrere direttamente al mercato per la selezione di personale da assumere.

Inoltre si chiedono le ragioni che hanno portato a indire una selezione pubblica per la ricerca di personale prima della nuova gara di cessione delle quote, che saranno superiori al 50% del capitale azionario, "imponendo" quindi al nuovo azionista di maggioranza le due figure.

«Il lavoro è un tema fondamentale in questa regione - ha concluso Dal Zovo - e posto che c'è una legge che specifica che si cerchi prima tra il personale interno, vogliamo capire i motivi di questo modo di procedere. La Giunta sia trasparente e chiarisca se questo è il modo corretto di procedere».