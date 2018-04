Elezioni Fvg: affluenza media del 38,18%, Trieste ultima in regione

Dagli ultimi aggiornamenti sui dati di affluenza alle urne entro le ore 19, Trieste passa ultima in regione sulle altre circoscrizioni per percentuale di votanti, superata anche da Tolmezzo. Con una media in Friuli Venezia Giulia pari al 38,18%, a Trieste e provincia si sono recati alle urne entro le 19 il 34,21% degli elettori, pari a 72.578 votanti.

Entrando nel dettaglio delle altre circoscrizioni, Udine rimane la prima per affluenza con il 40,38%, seguita da Gorizia con 38,73%, Pordenone con il 38,41% e Tolmezzo con il 36,81%.