Razza (Lega): "Trieste dovrebbe avere l'Air Show una volta all'anno"

“L’enorme successo della 50ma edizione della Barcolana deve essere da sprone per creare altri eventi di tale portata come ad esempio l’Air Show a cadenza annuale”. Lo afferma il consigliere della Lega Nord Radames Razza, in merito proprio alla grande partecipazione di pubblico e l'organizzazione del cinquantesimo anniversario della regata velica più affollata al mondo. Di seguito il testo del comunicato mandato dal consigliere leghista.

"Si è appena conclusa la 50ma edizione della Barcolana con oltre 2600 imbarcazioni iscritte, la presenza della nave scuola Vespucci e delle Frecce Tricolori, regata che quest’anno ha messo in evidenza una volta di più la magnificenza di questo evento ormai consolidato a livello internazionale e che fa della nostra città un punto di riferimento per tutti gli amanti della vela e non solo. Questo deve essere il punto di partenza per la creazione di un altro appuntamento di questa portata da affiancare alla regata velica e alla Miramar ex Bavisela , altro grande evento organizzato nella nostra città. L’idea di un Air Show a cadenza annuale sarebbe un’altra vetrina di livello globale che porrebbe Trieste al centro del flusso turistico nazionale e non e che darebbe ulteriore impulso allo sviluppo della città soprattutto dal punto di vista economico con benefici per le strutture ricettive, i locali e i negozi. Ovviamente l’attenzione dovrà essere focalizzata sulle risorse da mettere in campo per poter far fronte all’organizzazione annuale di un simile avvenimento e per questo la tassa di soggiorno potrebbe in parte sopperire all’eventuale mancanza di fondi".