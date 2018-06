Alma Pallacanestro, Cosolini: «Soddisfatto di averci messo 4 piccoli mattoncini»

«Ho gioito, con tutti gli appassionati di basket e con tutta Trieste. Grandi meriti a società, staff, coach e giocatori, un grande plauso al pubblico». Queste le parole del consigliere regionale Pd Roberto Cosolini sulla sua pagina Facebook realtive alla vittoria Dell'Alma Pallacanestro e al suo ritorno in serie A.

«Son soddisfatto - dichiara - di averci nel tempo messo 4 piccoli mattoncini: chiamando Mario Ghiacci nell'estate del 2013 e chiedendogli in un momento di grave crisi di fare il Presidente operativo, rifondare la società e fare un progetto. Concorrendo con azioni di moral suasion a reperire le risorse per chiudere 3 bilanci difficile nel 2013/2014/2015. Proponendo a Gianluca Mauro, in visita esplorativa al sindaco il 23 dicembre 2015, di fare da main sponsor al basket. Definendo infine la concessione del Palasport in gestione alla società».

«Sono felice - conclude l'ex sindaco -di aver messo questi mattoncini, come sempre senza alcun clamore».