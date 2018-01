Ambasciatore australiano a Trieste: storici legami e crescente importanza del capoluogo giuliano

Temi di politica internazionale legati alle prospettive e potenzialità di Trieste e ai nuovi scenari che si aprono per la città, in particolare con il decollo del Porto Vecchio, il crescente sviluppo del sistema portuale e le opportunità offerte dai prestigiosi istituti di ricerca scientifica attivi sul territorio, sono stati al centro dell'incontro, svoltosi oggi (martedì 30 gennaio) nel salotto azzurro del palazzo municipale, tra il sindaco e l'ambasciatore d'Australia Gregory Alan French.

Dopo aver visitato la città da turista una ventina di anni ma per la prima volta da ambasciatore, French ha avuto modo di conoscere e approfondire aspetti e peculiarità del nostro territorio, confermando come Trieste stia riscuotendo un crescente interesse a livello internazionale anche nei traffici economici e commerciali. Non sono mancati inoltre accenni agli storici legami esistenti con l'Australia, dove negli anni cinquanta -come noto- sono emigrati molti giuliani e che sono ora una significativa parte attiva del nuovo continente.

Al termine del cordiale incontro, come segno di stima e ribadendo i vicoli di amicizia e collaborazione, il sindaco ha donato all'ambasciatore Gregory French il “crest” ufficiale della città. Gregory Alan French è attualmente ambasciatore d’Australia per l’Italia, l’Albania e San Marino e ambasciatore designato per la Libia, nonché rappresentante permanente del suo Paese nell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura e presso il Programma Alimentare Mondiale.