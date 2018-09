Antenna di santa Barbara, Rizzetto (FdI): «Urgente smantellare per danni al territorio»

«L'antenna installata presso il Monte Castellier a S. Barbara (Muggia) va rimossa, non sono accettabili ulteriori ritardi». È quanto afferma il deputato, Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia che con un’interrogazione chiede l’intervento del governo per la risoluzione definitiva di una questione annosa che si protrae in danno al territorio di Santa Barbara.

Delconte - Rizzetto: «Nessuno ascolta i residenti»

Rinvenimento di reperti

«Già nel 2014 – continua Rizzetto – i lavori di costruzione del traliccio erano stati bloccati per il rinvenimento di reperti archeologici. È quindi assurdo che l’opera sia stata successivamente completata e che esista ancora a distanza di anni. A ciò si aggiunge l’attuale situazione di stallo, poiché ad oggi non è stata individuata la zona di delocalizzazione dell’antenna. Bisogna riparare all’ingiusto pregiudizio cagionato ai cittadini di Santa Barbara: il traliccio va urgentemente smantellato e installato al di fuori di tale territorio – conclude Rizzetto».