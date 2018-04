Tajani a Trieste: «Città bellissima e strategica su cui investire» (VIDEO)

«Trieste è una città bellissima ma è anche una città strategica». Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani durante il suo incontro con il sindaco Roberto Dipiazza in Piazza Unità.

«Credo che debba esserci un maggior sostegno per la realizzazione di infrastrutture, in particolare per il potenziamento dell'alta velocità che non può fermarsi a Mestre. È necessario collegare meglio Trieste per incrementare il numero delle presenze turistiche, sviluppando anche i collegamenti aerei».

«Città italiana che più di tutte guarda all'Europa centrale oltre che ai Balcani. I nvestire su Trieste - conclude - significa investire sull’Europa».