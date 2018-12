Salute: approvata nuova riforma sanitaria regionale

"Responsabilmente abbiamo scelto di non fare la riforma perfetta ma quella che nel minor tempo possibile potesse dare risposte migliori ai cittadini del Friuli Venezia Giulia" così ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga ad Ansa dopo la rapida approvazione del disegno di legge di riforma del sistema sanitario del Fvg.

Dibattito costruttivo

"È stato un dibattito utile e costruttivo" ha evidenziato Fedriga, ringraziando in primis il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi ("la persona giusta al posto giusto, ha grandi meriti su questa legge") ma anche tutti i consiglieri che hanno collaborato alla stesura responsabile di un testo "che risponde alle esigenze della comunità". Dal governatore un grazie anche alle Opposizioni, alle quali ha spiegato che "è una riforma aperta al dialogo ed alcuni emendamenti non sono stati accolti perché si riferivano alla pianificazione, aspetto che andremo a costruire con la collaborazione di tutti".

I costi

"Il futuro non è scontato - ha detto il presidente della Regione - in quanto i costi sono tutt'altro che indifferenti rispetto a ciò che il diritto alla salute richiede. Dovremo perciò investire bene e consapevolmente, evitando gli ingenti aumenti di spesa che hanno caratterizzato il passato. Ci siamo assunti una responsabilità reale - ha concluso il governatore - e la porteremo a termine".

L'assessore Riccardi

Così si è espresso invece l'assessore alla Salute: "Per prima cosa esprimo la mia soddisfazione perché la Maggioranza porta a casa un risultato strategico per questa legislatura. Se, come è vero, la sanità impegna oltre la metà delle risorse del bilancio regionale, significa che in sei mesi abbiamo posto le basi per contribuire a definire anche l'assetto complessivo della Regione".

Il ddl ha avuto il voto contrario di Furio Honsell (Gruppo misto) e del Pd, mentre M5s, Cittadini e Patto per l'autonomia si sono astenuti. "In secondo luogo, avere rispettato i previsti tempi di formulazione e approvazione della legge ci permette - ha sottolineato Riccardi - di iniziare a pensare da subito al compito più importante che ci attende, quello della programmazione sanitaria sulla quale lavoreremo a inizio 2019".

Il confronto

Per il vicegovernatore Fvg, questo risultato dovrebbe avere anche un altro risvolto positivo. "L'attuazione della modalità di ascolto, il rispetto dei tempi per l'approvazione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Ssr e il confronto costruttivo con tutte le forze rappresentate in Consiglio spero possano essere colti dai professionisti e dagli operatori della sanità come un segnale di coerenza e affidabilità, delegittimando, al contrario, il coro stonato che - ha concluso - ha cercato di mettere ostacoli di ogni sorta al raggiungimento di questo traguardo".