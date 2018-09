Ater, Camber (FI): «Innalzare residenza in Fvg da 2 a 5 anni »

Dati

Il consigliere regionale Piero Camber (FI) ha depositato un'interrogazione affinché la Giunta proceda a una modifica urgente della normativa regionale che disciplina i criteri di accesso agli alloggi Ater.

«Dal bilancio sociale Ater chiuso il 31 dicembre 2016 - spiega Camber - emerge che le assegnazioni nell'anno 2016 sono state per il 73% a favore di cittadini italiani e per il 27% a favore degli extracomunitari, dato quest'ultimo che tende costantemente a salire».

«In Friuli Venezia Giulia - prosegue il consigliere forzista - si stanno verificando casi di vistose sproporzioni nelle

assegnazioni degli alloggi Ater a scapito dei nostri corregionali, conseguentemente all'applicazione della normativa di settore decisa dalla precedente Amministrazione regionale».

Modifiche

«La Giunta ha anticipato - ricorda Camber - di essere già al lavoro per la modifica dei criteri per le graduatorie dell'edilizia residenziale pubblica, rivedendo a fondo l'impianto della legge regionale n.1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e del suo regolamento di esecuzione».

«Nel corso del complesso iter di elaborazione della nuova disciplina che informerà i prossimi bandi Ater, si dovrà iniziare dall'ascolto dei cittadini, degli Enti locali, e delle realtà del Terzo settore che affrontano l'emergenza abitativa».

«Considerato che alcuni bandi sono pronti a partire, - conclude Camber - ho presentato un'interrogazione alla Giunta per sapere se, nelle more della riforma Ater, non si ritenga opportuno intanto predisporre e presentare, con la massima urgenza, una proposta di modifica di legge che innalzi il requisito essenziale della residenza in Regione da 2 a 5 anni (60 mesi) per concorrere all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica».