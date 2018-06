Ater, Pizzimenti: «2,4 milioni per interventi a Cormons e Trieste»

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, ha approvato il nuovo programma di interventi per l'utilizzo delle risorse statali aggiuntive per le Ater destinate alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale di Trieste e Gorizia. A disposizione ci sono ulteriori 2.447.066,08 euro previsti dal decreto interministeriale 19 dicembre 2011 che verranno impiegati per la realizzazione, da parte dell'Ater di Gorizia, di 13 alloggi in Comune di Cormons, in via Nazario Sauro 11 e 13, per la ristrutturazione edilizia di due fabbricati contigui (881.984 euro) e per incrementare di 1.565.082,08 euro la quota dell'originario finanziamento destinato all'acquisto, da parte dell'Ater di Trieste, dei 53 alloggi nell'ex comprensorio ospedaliero della Maddalena.

«Si tratta di risorse - ha osservato Pizzimenti - che ci permettono di dare avvio a due interventi di rilievo. L'acquisizione all'ex Maddalena in particolare era attesa da tempo». Il costo complessivo dell'intervento a Cormons è pari a 2.250.000,00 euro, di cui 1.969.839,56 statali e 280.160,44 di Comune/Ater, mentre l'intervento a Trieste vale 8.149.279,93 euro, di cui 3.533.937,28 statali e 4.615.342,65 di Comune/Ater.