Ater, Sibau (Progetto Fvg/Ar): «Raggruppare in 3 Aziende e con più competenze»

Pensare a una più ampia modifica della legge regionale sulle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), la n. 1 del 2016, che riguardi anche l'organizzazione e le competenze di questi enti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Lo chiede il consigliere regionale Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar) agganciandosi ai lavori odierni della IV Commissione consiliare, convocata per esaminare la proposta di legge n. 12 e il disegno di legge n. 16 invcentrati, appunto, su alcune modifiche alla Lr 1/2016.

Raggruppamento

Sibau anticipa, quindi, quelli che saranno alcuni emendamenti che il suo Gruppo consiliare intende presentare all'Aula, a cominciare da un ridisegno territoriale che veda il raggruppamento delle Ater in tre Aziende, una per la provincia di Udine e la Carnia, una per Gorizia e Trieste e una per il Pordenonese.

Organizzazione

«Le Ater costituiscono un sistema unico a livello regionale - afferma l'esponente di centrodestra -, sottoposto in questi giorni a un'operazione di riordino che a nostro giudizio dovrebbe riguardare sì il numero di Aziende presenti in regione, ma anche l'organizzazione degli enti stessi, attualmente privi di un Consiglio di amministrazione e lasciati in capo alla sola figura di un direttore».

Competenze

«Inoltre - anticipa Sibau -, rispetto all'attuale normativa regionale che attribuisce alle Ater la sola gestione di attività nel settore di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo all'edilizia sovvenzionata (le cosiddette case popolari), si potrebbe pensare a un ampliamento di competenze, funzioni e servizi che dovranno svolgere, con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica intesi come manutenzione degli edifici scuola di competenza comunale».