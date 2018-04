Austria, Serracchiani: «Gesto azzardato verso cittadini italiani»

«Il Governo austriaco sta compiendo un gesto azzardato nei confronti dei cittadini italiani di lingua tedesca e ladina. Abbiamo tutele avanzatissime per le nostre minoranze, che non hanno bisogno di tutori supplementari». Lo ha affermato la deputata del PD Debora Serracchiani, reagendo all'iniziativa del Governo Kurz, che ha trasmesso al Parlamento un disegno di legge in base al quale i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, in caso di necessità all'estero, potranno rivolgersi ad un consolato austriaco, anche se nel paese in cui si trovano esiste una rappresentanza italiana.

Per Serracchiani «il passo del Governo austriaco getta un'ombra inquietante sulla sovranità che lo Stato italiano esercita in materia di cittadinanza, e in linea generale rischia di incrinare ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra gli Stati membri che informano l'Unione europea».

«Auspico che il premier Kurz eserciti un ruolo effettivamente moderatore - ha aggiunto la parlamentare dem - nei confronti delle parti più estreme della sua coalizione. I rapporti tra l'Italia e l'Austria sono ottimi anche per le ampie tutele che, a partire dall'accordo De Gasperi-Gruber, garantiscono le minoranze tedesche e ladine» .

«Il riaccendersi di istinti nazionalisti è da evitare - ha concluso - come uno dei peggiori mali dell'Europa» .