Auto ecologiche, Cecco (Fareambiente): «Ok incentivi regionali, ora anche verso i mezzi a due ruote»

«Valutiamo positivamente che l'amministrazione regionale con specifici incentivi si renda parte attiva per incrementare il quasi inesistente utilizzo di macchine ecologiche nel Friuli Venezia Giulia e auspichiamo però che intervenga, visto il grande utilizzo soprattutto nel capoluogo regionale, anche verso i mezzi a due ruote elettrici, ma poi soprattutto per dotare il territorio di un'indispensabile rete per l'approvvigionamento energetico dei mezzi». Così si esprime Giorgio Cecco di FareAmbiente.

«Per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, oltre ad incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, queste sono azioni che a nostro avviso l'amministrazione regionale, in concerto con gli enti locali, deve intraprendere quanto prima in collegamento con programma nazionale di mobilità sostenibile e che sono mancate negli anni passati – sottolinea Cecco».