Bandiera di Trieste asburgica al raduno della Lega, Fi e FdI insorgono

Fedriga e Roberti sventolano l'aquila del Friuli e lo stemma di Trieste Asburgica, e gli alleati del Centrodestra insorgono. Alla 28esima edizione del raduno del Carroccio a Pontida sono state queste le bandiere esposte in rappresentanza del Fvg, fatto che non ha incontrato il plauso di Fratelli d'Italia e Forza Italia. «Viene sventolata l'aquila del Friuli (col becco rosso, dunque non l'aquila della Regione) - precisa il consigliere regionale Piero Camber (Fi) in un post su Facebook - e quella di Trieste austriaca. Che tristezza vergognarsi della nostra bianca alabarda su fondo rosso».

Dello stesso avviso è il consigliere comunale Michele Babuder, che nei commenti al post si dichiara «Molto amareggiato. "Prima gli italiani" ma ben pochi Tricolore. Viva Trieste Italiana (senza nulla rinnegare) ma con identità e dignità».

La pagina ufficiale di Fratelli d'Italia segnala per prima il fatto come una contraddizione: «"Prima gli Italiani"? Ma poi porti in diretta nazionale la bandiera di Trieste Asburgica. Non è così che si devono comportare un Presidente di Regione e un assessore triestino. Sulle nostre terre è stato versato sangue per essere Italiani. Nelle nostre terre sono arrivate persone che hanno lasciato tutto per restare Italiani. Nelle nostre terre le persone sono morte perché erano Italiane».