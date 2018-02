Zara contro Bazzara, Scoccimarro (FdI): «Imbarazzante e inutile lotta tra Davide e Golia»

«Imbarazzante. Credo che la questione legale che ha coinvolto Bazzara, sia un inutile Davide contro Golia» ha dichiarato oggi, 23 febbraio, Fabio Scoccimarro, candidato al Senato per FdI nel corso di una visita all'azienda di caffè made in Italy Bazzara, che attualmente si trova coinvolta in una spiacevole vicenda giudiziaria a causa del nome.

«Nel mondo siamo invidiati per i nostri prodotti e le nostre eccellenze e molto spesso - aggiunge Scoccimarro - sono proprio i nostri prodotti ad essere imitati. È davvero ridicolo che un colosso come Zara stia creando dei problemi a questa realtà imprenditoriale basandosi su futili tesi e argomentazioni a mio parere inesistenti, non essendoci nemmeno la concorrenza del prodotto».

«Il mio impegno sarà quello di difendere le società italiane come Bazzara. Infatti, uno dei punti della candidata premier Giorgia Meloni/FdI, è proprio quella di tutelare gli imprenditori».

«Questa è una partita che stiamo giocando noi oggi, ma che potrebbe capitare a chiunque in futuro. Siamo una realtà piccola ma forte e combattiva; proprio per questo abbiamo molto successo nel mondo» ha commentato il titolare Franco Bazzara, che durante la visita ha mostrato a Scoccimarro le sua attività con grande orgoglio.

«Siamo fieri di portare l'italianità e la cultura del caffè oltre i nostri confini. Portiamo avanti il lifestyle italiano, perchè siamo nati in un paese ricco di cultura, respiriamo bellezza ed è questo il messaggio che portiamo in ogni prodotto» ha concluso.