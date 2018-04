Berlusconi a sorpresa a Trieste: incontro con il sindaco in Piazza Unità

Incontro a sorpresa questa mattina a Trieste tra Silvio Berlusconi e il sindaco Roberto Dipiazza in Piazza Unità. Nell'attesa è giunto sul posto anche il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

Per l'ultimo giorno di campagna elettorale infatti il leader di Forza Italia, da tre giorni in Friuli Venezia Giulia, sarà presente a Trieste e Gorizia.

Arrivato attorno alle 13 in Piazza Unità, Berlusconi è stato da subito accolto nel salotto azzurro da Dipiazza, il quale gli ha illustrato lo sviluppo e progetti del Porto Vecchio. «Piazza Unità la più bella piazza del mondo sul mare», ha dichiarato il leader di FI, che successivamente si è recato al Caffè degli Specchi.

«Tornerò a casa e dirò ai miei nipoti che ho preso la spremuta nella più bella piazza del mondo. Grazie anche al sindaco, Trieste è diventata un porto importantissimo anche per il nord Europa»

