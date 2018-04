Berlusconi in FVG: quattro giorni per risollevare Forza Italia

Silvio Berlusconi sarà oggi in Regione e ci resterà quasi fino al voto. Il Cavaliere cercherà di far campiare il passo al proprio partito che i sondaggi danno ai minimi storici. «Il messaggio degli elettori è stato chiaro - ha scritto ieri Berlusconi su Facebook commentando la vittoria in Molise -, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Fvg».

Quindi ecco che Berlusconi, dopo Giorgia Meloni e Matteo Salvini, sarà in regione "no stop" per ben quattro giorni. Il primo appuntamento è in programma oggi a Pordenone, in piazza XX Settembre, ma il resto del programma al momento non è noto: il "tour" sarà organizzato e gestito dalla coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino.

Secondo alcune indiscrezioni, nella serata di oggi, il Cavalieri potrebbe incontrare l'ex senatore Giulio Camber a Trieste.