Elezioni, Bertoli (Fi): «Bolzonello a 52 giorni dalle elezioni scopre che la riforma sanitaria è fatta male»

«Incredibile, ormai siamo alle comiche! L'attuale vicepresidente della Regione FVG (nonché attuale candidato alla presidenza) ieri ha dichiarato che alcune riforme della Giunta Serracchiani sono state fate male. Ha citato l'esempio della riforma delle Uti e della sanità che secondo lui vanno cambiate. Adesso che la riforma degli enti locali ha umiliato e messo in ginocchio i comuni (anche quelli più virtuosi) è sotto gli occhi di tutti e lo stiamo denunciando da anni; che la riforma Sanitaria non solo non ha prodotto risparmi della spesa pubblica, non solo non ha risolto i problemi cronici (liste d'attesa inaccettabili o tempi di attesa nei pronto soccorsi semplicemente vergognosi ad esempio) ma ha aumentato i disagi ai nostri concittadini lo sanno anche i bambini degli asili» ha dichiarato il consigliere di Forza Italia, Everest Bertoli.

«Sarebbe troppo facile polemizzare con Bolzonello per questa "presa di coscienza" a 52 giorni dalle elezioni regionali. Ma la realtà è più tragica. Chi si fiderebbe di un politico che per tre anni si è tappato occhi, orecchie e bocca non ascoltando i lamenti, le proteste ed il dolore dei territori, dei nostri concittadini ed ha eseguito alla lettera tutto ciò che la Serracchiani voleva. Oggi, a 52 giorni dalle elezioni, il numero 2 della Serracchiani scopre che l'amministrazione, della quale è vicepresidente da 5 anni ha sbagliato riforma delle Uti e quella sanitaria. Mandiamoli a casa prima che facciano altri danni. Riprendiamoci il nostro futuro, la nostra regione».