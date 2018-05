Bilancio comunale, Giorgi: «Dopo 6 ore di ostruzionismo opposizione tornata a dormire»

«Approvato all’unanimità il bilancio dell’amministrazione comunale di Trieste guidata da Roberto Dipiazza. L’opposizione dopo 6 ore di ostruzionismo di bassissimo (ed imbarazzante) livello, non avendo praticamente nulla (ma nulla di nulla) di costruttivo da dire, ha approfittato di un scambio di battute con il Sindaco per trovare il pretesto per abbandonare l’aula... insomma sono tornati a dormire». Lo afferma l'assessore comunale al Commercio Lorenzo Giorgi sul suo profilo Facebook.

«Meglio, perché i danni fatti da Cosolini (peggior Sindaco della storia del capoluogo Giuliano) & C. assieme al nulla cosmico dei Grillo boys guidati da Menis, rappresentano un male reale per lo sviluppo della Nostra città. Avanti così!».