Bluenergy Electric Run, Giorgi: «Suolo pubblico gratis e aperture straordinarie per gli esercizi pubblici»

«Venerdi e sabato tutti gli esercizi pubblici ed i negozi potranno utilizzare gratuitamente, senza "pastoie" burocratiche, le aree prospicenti i propri negozi! Anche gli orari serali saranno protratti per accogliere i 10.000 "corridori" previsti per l'Elettric Run». Lo comunica l'assessore al Commercio Lorenzo Giorgi sulla sua pagina Facebook.

In occasione infatti dell’iniziativa Electric Run, che si terrà Sabato 16 giugno, la Giunta comunale, su proposta dell’Assessorato al Commercio, ha approvato l’apertura straordinaria dei pubblici esercizi e del commercio in sede fissa con la possibilità di utilizzare a titolo non oneroso parte del suolo pubblico prospiciente l’attività svolta nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 giugno con eventuale proroga a domenica 17 nel caso in cui la corsa sia rimandata a tale data per maltempo.