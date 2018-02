Macerata, Bolzonello (Pd): «Clima di odio alimentato da alcuni esponenti politici»

«Mi aspetto una ferma condanna da chi non può più tollerare questo clima di odio alimentato da alcuni esponenti politici». Così Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, commenta quanto avvenuto a Macerata aggiungendo un invito «Ai miei avversari per le regionali a rivedere i toni. Ieri è stato fatto un tweet, poi cancellato, nel quale si accusava la Regione di “farci morire nei corridoi dei Pronto Soccorso dicendoci che va tutto bene”. Per mesi si è parlato del problema migranti senza proporre soluzioni, ma solo urlando e gridando. Così si alimenta un clima di odio che genera assassini come a Macerata dove un ex candidato della Lega ha sparato contro gli stranieri e la sede del Pd. Spero che la campagna elettorale del Friuli Venezia Giulia si basi su contenuti e non su squallida propaganda» conclude.