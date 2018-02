Accordo Stato-Regione, Bolzonello: «Risorse necessarie per costruire un nuovo modello di welfare»

«Il rinnovo del patto Serracchiani Padoan è la conferma che in questi cinque anni abbiamo lavorato al meglio per tutelare le risorse per i cittadini del Friuli Venezia Giulia». Sergio Bolzonello, vicepresidente della Regione, commenta così il rinnovo dell’accordo che garantisce risorse per 120 milioni di euro. «Abbiamo dimostrato che l’autonomia è un valore per chi dimostra di saper gestire virtuosamente, per chi è capace di investire e non di sperperare. Nella nostra legislatura, con un bilancio ben diverso da quello che abbiamo trovato e che ci permetteva appena di gestire l’ordinario, siamo riusciti a fare investimenti al servizio di cittadini e imprese».

«Queste risorse - aggiunge - devono servire, dopo l’attività di questi cinque anni, anche per rimodellare e costruire un nuovo modello di welfare, con aiuti e servizi all’avanguardia che sappiano intercettare le necessità delle nuove famiglie» conclude Bolzonello.