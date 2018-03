Bolzonello in visita ai comuni del Carso: «Abbiamo dimezzato la disoccupazione, dal 12 al 6%»

Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, ieri mattina insieme al consigliere regionale del Partito Democratico, Stefano Ukmar, accompagnati dai sindaci di San Dorligo della Valle - Dolina, Sandi Klun, e Sgonico, Monica Hrovatin, hanno visitato le zone artigianali del territorio e incontrato i cittadini, oltre a una visita a Bagnoli.

Bolzonello ha rimarcato che: «Abbiamo lavorato intensamente in questi cinque anni per rimettere in moto l’occupazione in Friuli Venezia Giulia e anche nella provincia di Trieste. Oggi abbiamo dimezzato la disoccupazione passata dal 12 al 6% e l’obiettivo deve essere il 3% entro tre anni. In questi cinque anni con la comunità slovena c’è stato un rapporto leale ed importante perché siamo tutti parte di una realtà economica che deve crescere in modo compatto» ha concluso.