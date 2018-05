‘Bomba’ sulla Giunta Fedriga da Camber (FI): “Bandelli/Rosolen bocciati tre volte e premiati dalla Lega”

Che le nomine della Giunta di Massimiliano Fedriga abbiano aperto una ferita interna alla maggioranza nel momento in cui è stata nominata Alessia Rosolen si era già avuto il sentore ieri pomeriggio con il ritardo di 45 minuti della conferenza stampa solitaria del presidente. Oggi arriva quella che politicamente si può definire una vera bomba, anche perché arriva da un esponente di spicco del gruppo di Forza Italia, Piero Camber, tra i papabili capigruppo del partito di Silvio Berlusconi.



“Qualche domanda sulle nomine di qualche assessore regionale va fatta - scrive Camber su Facebook -. 5 anni di Serracchiani li abbiamo avuti grazie soprattutto a Bandelli/Rosolen. Comunque non eletti. Meno di due anni fa hanno fatto una lista contro Dipiazza sindaco, tentando di favorire nuovamente Cosolini. Comunque non eletti. A queste regionali Bandelli si è candidato di nuovo. Comunque non eletto”.



“Morale? Bocciati ben 3 volte di seguito dagli elettori... premiati dalla Lega con un assessorato - accusa Il forzista -. ‘Nomina al di fuori della politica..’? Si può dire che i conti non sono proprio esatti esatti?”.



Una dichiarazione forte alla vigilia del primo Consiglio regionale il prossimo 22 maggio. Ieri addirittura si vociferava di una minaccia “ritiro” di Forza Italia che ha incassato la delega più spinosa, ossia la Sanità affidata al vicepresidente Riccardo Riccardi. L’Aula ora dovrà votare il presidente che sarebbe dovuta toccare al forzista Romoli, ma ora cosa succederà?