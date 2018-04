Bonus figli, Russo (Pd): «Investimento di lungo termine sul bene più prezioso»

«Alle famiglie 100 euro al mese per ogni figlio fino al compimento dei 18 anni. È forse la misura più ambiziosa del nostro programma». Così dichiara il Via della Seta, Russo (Pd): «Dichiarazioni Morgera su Porto sono una danno d'immagine per Trieste»

„candidato consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo in un post su Facebook.

«Ed è unche, in prospettiva, abbiamo: le nuove generazioni.Non è la solita promessa irrealizzabile che si fa in campagna elettorale: la copertura finanziaria c’è. Deriva dai 120 mln di risparmio ottenuti dal nuovo patto Stato-Regione».

«P.S. - conclude Russo - ho letto le polemiche del centrodestra sul fatto che sarebbe una misura pro immigrati. È una grande bufala: per accedere al bonus bisogna essere residenti in Fvg, per gli stranieri da almeno 24 mesi. E nel 2017 la percentuale di stranieri residenti era dell’8,6%».

“





Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.triesteprima.it/politica/porto-via-della-seta-cina-russo-pd-morgera-18-aprile-2018.html Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/TriestePrimait/34456368401