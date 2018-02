Bora, centrodestra: «A Muggia sia sospesa la distribuzione dei bidoni per la raccolta differenziata» (FOTO)

«Chiediamo che venga sospesa, almeno fino a fine emergenza bora, la distribuzione dei bidoni per la raccolta differenziata, prima che possano avvenire ulteriori danneggiamenti o situazioni più gravi» Questa la richiesta dei consiglieri comunali di Muggia Stefano Norbedo, Giulia Demarchi, Andrea Mariucci (Ld - Fm), Giulio Ferluga (Ln) e Nicola Delconte (FdI) in un comunicato congiunto.

Secondo gli esponenti del centrodestra muggesano «non è tollerabile che, ogni volta che il vento soffia più forte del solito, dobbiamo temere danni alle cose oppure, ancor peggio, alle persone. Chiediamo all'Amministrazione Marzi di prendere immediatamente quei provvedimenti garantiti ai cittadini durante le riunioni pubbliche, al fine di far mettere in sicurezza i bidoni in caso di forte vento. Questi contenitori, come era prevedibile e come preannunciato da tutti volano e cadono per le strade di Muggia».

I consiglieri si chiedono poi «come mai si affrettino ostinatamente le consegne anche nei giorni di forte bora posto che il Comune ha chiesto la sospensione del servizio fino al primo aprile. Interrompere la consegna in questi giorni è solo un gesto di buon senso. E’ stata davvero inoltrata alla società una richiesta scritta di sospensione delle consegne? Se si, qual è stata la risposta della ditta che gestisce il servizio? Ancora una volta, risulta evidente l’incapacità di previsione e programmazione di questa Giunta, e quanto lontani dal loro territorio sono Sindaco e Assessore Litteri che continuano imperterrite lungo la loro strada».

