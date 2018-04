Camber dà il via alla campagna elettorale: «Restituire dignità alle persone con riforma della sanità e lavoro»

Ieri sera, martedì 3 aprile, il forzista Piero Camber ha dato il via alla sua campagna elettorale «tra tanti amici che hanno voluto partecipare e darmi il loro sostegno anche per i prossimi giorni che porteranno, ne sono certo, a un cambiamento radicale in Regione».

«Abbiamo trovato una città ferma e la stiamo rimettendo in moto. In questi cinque anni è mancato il contatto con la Regione - ha detto Camber -. Sono sempre a disposizione delle categorie e del singolo, in particolare dei più fragili. Sono una persona entusiasta, sempre a disposizione, anche per un semplice caffè assieme: tra la gente».

Tante le idee, le riflessioni e le richieste dei cittadini che hanno voluto partecipare a questo primo incontro: sanità e lavoro sono stati i temi maggiormente toccati; “In una parola sola, le persone presenti hanno chiesto “dignità”. Va riformata la pseudo riforma sanitaria della Serracchiani e di Bolzonello e va dato slancio al turismo, grande ricchezza di Trieste, per creare nuovi posti di lavoro".

Camber ha chiuso poi l'incontro invitando a passare al suo punto informativo in via Dante angolo via San Nicolò, presso la statua di Umberto Saba, a partire da oggi, mercoledì 4 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; per i giorni successivi invece gli appuntamenti verranno comunicati alla stampa e sulle pagina e profilo Facebook.