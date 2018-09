Sostegno al Reddito, Camber (FI): «Estendere uso Carta Sia/Rei a bollette e affitti»

Il consigliere regionale Piero Camber (FI) chiede, tramite un'interrogazione, alla Giunta di intervenire per ampliare le modalità di utilizzo della Carta elettronica SIA/REI (Reddito di inclusione) al fine di ricomprendervi anche il pagamento delle bollette dell'acqua e degli affitti.

L'"Informativa sull'utilizzo della Carta SIA/REI"

«Il punto 5 dell'"Informativa sull'utilizzo della Carta SIA/REI", il cui testo è disponibile sul sito di Poste Italiane, dispone che l'utilizzo della Carta sia possibile tramite i circuiti Postamat e MasterCard solo quando tali circuiti e i relativi terminali POS/ATM/Internet sono attivi» ha spiegato il consigliere.

«Sono però emerse problematiche - prosegue il consigliere forzista - nell'utilizzo di tale carta elettronica, segnatamente per il pagamento tramite posta, con l'evidente esclusione dei pagamenti della bolletta dell'acqua - bene primario - e degli affitti, anche quando dovuti ad enti pubblici o privati di edilizia sociale; criticità che di fatto impediscono la piena realizzazione delle finalità del contributo sociale».

«Considerato che sulla Carta SIA/REI sono accreditati fondi in buona parte erogati dalla Regione, in quanto provengono dalla MIA (Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito), - conclude Camber - chiedo alla Giunta se ritenga opportuno attivarsi affinché venga estesa quanto prima la possibilità di utilizzare la Carta SIA/REI per i pagamenti tramite conto corrente postale - e quindi non in contanti - sia delle bollette dell'acqua, sia dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo».