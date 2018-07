Camber (FI): «Dubbi sul bando di PromoTurismo Fvg»

Dubbi sul bando di selezione per i nuovi vertici di PromoTurismoFVG: sono quelli che solleva il consigliere regionale di FI Piero Camber con una interrogazione rivolta alla Giunta Fedriga.

«PromoTurismoFVG - scrive Camber - ha pubblicato di recente un avviso di selezione, con scadenza il 10 agosto prossimo, per il conferimento dell'incarico di direttore marketing con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato. La laurea con attinenza alla gestione delle strutture organizzate aziendalmente è titolo per l'attribuzione di ulteriore punteggio. Il direttore marketing - continua - avrà la responsabilità di coordinare gli uffici Area prodotto, Servizio promozione, Area comunicazione web social, Servizio informazione e accoglienza al turista».

Dalla Giunta, Camber vuole allora sapere se ritenga opportuno prevedere, per una posizione apicale dalla quale dipende la promozione del turismo dell'intera regione, una laurea o un

master in marketing o equipollente come requisito e non solo come titolo.