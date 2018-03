Camera, Serracchiani: «Per i 5Stelle i voti di FI non puzzano più»

«A parti invertite, sarebbe partito l'urlo all'inciucio con il criminale. Ma i 5Stelle hanno poteri taumaturgici e con il loro abbraccio purificano anche i voti berlusconiani, se servono a prendersi una poltrona"». Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando l'elezione di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati rispettivamente alla presidenza della Camera e del Senato.

«I voti di FI non puzzano più se servono a Fico e i voti di Grillo e Di Maio - aggiunge - possono far presidente del Senato una fedelissima del Cavaliere. E allo stesso tempo trafficano per un governo con Salvini. Comincia così la rivoluzione a 5Stelle».