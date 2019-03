Camorra, Serracchiani: "IL FVG non è più un'isola felice"

“Gli eventi di questi giorni ci dicono che bisogna occuparsi del fenomeno mafioso in regione, non solo preoccuparsi. Abbiamo avuto la scoperta di insediamenti mafiosi a Monfalcone, le operazioni della Dia di Trieste contro il clan dei Casalesi, e anche il Friuli deve fare i conti con esponenti della camorra che sono sbarcati sul territorio e fanno affari”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando i dati resi noti dal rapporto LiberaIdee, in base ai quali in Friuli Venezia Giulia la presenza della Mafia è percepita come fenomeno marginale dal 44% delle persone, mentre solo 1 su 5 (20,8%) la ritiene un fenomeno preoccupante e socialmente pericoloso.

Non più "Isola felice"

“Le istituzioni, la politica e tutta la comunità - continua Serracchiani - devono prendere urgentemente coscienza del fatto che è in corso una penetrazione e un insediamento della criminalità organizzata in Friuli Venezia Giulia. Bisogna vincere il comodo luogo comune della regione come 'isola felice', bisogna ascoltare gli allarmi che vengono dalle Autorità e da realtà come 'Libera', e attuare un'opera di sensibilizzazione capillare. L'inquinamento del tessuto sano della nostra società avanza in modo subdolo e spesso quando emerge è già un bubbone”.

"Anche questa è sicurezza"

Per la parlamentare dem “le mafie ci entrano in casa senza rumore, ma a poco a poco crescono potere e arroganza. Servono un monitoraggio assiduo, anche attraverso l'Osservatorio regionale antimafia, e atti concreti, come il potenziamento dell'organico della sezione della Dia. A chi ci governa a Roma e in Regione – conclude - ricordiamo che anche tutto questo si chiama sicurezza”.