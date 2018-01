Campus in via Rossetti, Dipiazza: «Per Trieste si lavora insieme, strumentali le polemiche» (VIDEO)

«Prima di tutto e soprattutto Trieste. Su questo la politica deve cominciare a ragionare senza fare strumentali polemiche che danneggiano solo i cittadini e lo sviluppo della nostra città». Questa la risposta del sindaco Roberto Dipiazza alle polemiche sulla sua collaborazione con il senatore Franco Russo per il Campus delle scuole superiori in Via Rossetti.

«Si tratta del progetto più importante che ho in serbo per la mia città - dichiara Dipiazza in un video su Facebook - che ospiterà 8000 studenti, coprirà 12 ettari e farà fare un salto di qualità alla città in termini di servizi, offerta formativa, vivibilità, aggregazione, modo di studiare. I nostri studenti potranno stare tutti insieme e al sicuro in una struttura che comprenderà palestre e luoghi di ristoro. Per questo sto lavorando con tutti e ringrazio il Senatore Francesco Russo che si sta impegnando attivamente con me su questo tema. Le sterili polemiche che leggo in questi giorni sono fuori luogo, tutti insieme si deve lavorare per la città trovando soluzioni agli ostacoli, solo dopo viene tutto il resto. Questo è un progetto importantissimo per i nostri ragazzi».