Capodanno a Gorizia, Ziberna: «Oltre 5 mila persone in piazza Vittoria»

«È stata una grande emozione salutare il Capodanno dal palco, in piazza Vittoria insieme a migliaia di persone, una folla straordinaria ed entusiasta con tantissimi goriziani ma anche una valanga di persone dal resto dell'Isontino e dalla vicina Slovenia. Ottimi i dj e le band e spettacolari i fuochi d artificio». Sono le parole del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna sui festeggiamenti in città.

«Grazie, grazie davvero a tutti, a chi ha lavorato per realizzare questa grande festa e a tutti i partecipanti, una distesa infinita di persone, oltre 5 mila, che occupava ogni spazio libero. Solo la Rai ha visto un altro film trasmettendo immagini gioiose e dei Capodanni di Udine e Trieste, il primo nato del Pordenonese e ....un cartello contro la chiusura della Galleria Bombi a Gorizia, facendo passare questo pensiero come quello della città».

«Un'ultima informazione- conclude il primo cittadino - per chi aveva assistito alla caduta di un signore davanti al palco, subito dopo la mezzanotte e al suo trasporto in ospedale: fortunatamente non è accaduto nulla di grave. A tutti ancora un augurio di un anno ricco di gioia e serenità».