Bolzonello capogruppo Pd: «Grazie al gruppo per avermi affidato questo incarico»

«Ringrazio il gruppo che ha scelto di affidarmi questo incarico che accetto con la determinazione di chi sa che ci attendono cinque anni di controllo, ma anche di proposte, un’opposizione che sia responsabile, costruttiva e attenta». Sergio Bolzonello commenta così la scelta del gruppo consiliare di nominarlo come capogruppo del Partito Democratico.

«Ritengo che ci siano numerosi modi di stare in Consiglio, personalmente penso che urlare e criticare non debbano fare più parte della politica soprattutto a questo livello. Serve responsabilità e la consapevolezza che il percorso avviato cinque anni fa non può essere azzerato, deve anzi essere rafforzato attraverso dei correttivi. Sarà in ogni caso compito della maggioranza e del centrodestra, noi saremo attente e propositive sentinelle» conclude Bolzonello.