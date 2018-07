Cara Gradisca, Lega: «Episodi vergognosi ma arrivi in calo»

Un'operatrice del Cara di Gradisca sarebbe stata aggredita da un migrante ospite in seguito a un litigio. L'uomo avrebbe chiesto dell'acqua, la donna si sarebbe rifiutata di portargliela ricevendo in risposta uno schiaffo. Interviene in merito il consigliere regionale leghista Diego Bernardis, che definisce l'episodio "vergognoso e sconcertante", oltre ad esprimere massima solidarietà alle lavoratrici coinvolte. «una volta fatta luce su quanto accaduto - continua Bernardis -, è indispensabile che una relazione regionale finisca sul tavolo del ministro Salvini poiché, se ciò che è stato riportato dalla stampa corrisponde a verità, chi si è reso protagonista di tali atteggiamenti e comportamenti deve essere espulso». Il consigliere conclude condannando aspramente «chi, in Italia, si permette di oltraggiare una persona e reputarla "inferiore" in quanto donna».

il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Mauro Bordin interviene segnalando una «drastica diminuzione del numero di migranti arrivati in Italia dal mese di giugno, -87% rispetto allo stesso periodo del precedente anno», e aggiunge che: «Se i Governi del Pd degli ultimi anni avessero adottato la stessa linea, oggi non avremmo sul territorio nazionale decine di migliaia di persone accolte in strutture private e pubbliche e la nostra Regione non dovrebbe gestire i numeri attuali». ,