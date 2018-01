Casapound a Trieste raccoglierà sottoscrizioni per partecipare elezioni politiche nazionali

Sono già numerosi i Comuni della regione dove i militanti di Casapound hanno organizzato banchetti, in piazze o locali pubblici, per raccogliere le sottoscrizioni volte a sostenere una la candidatura del movimento alle elezioni politiche.

«Anche a Trieste saremo presenti, domenica in Piazza della Borsa, dalle 16.00 alle 19.00 - fa presente Nicola Di Bortolo, responsabile regionale di CasaPound Italia - In tutta Italia il movimento sta ottenendo ottimi riscontri, segnale che dimostra come esista un elettorato fiducioso di un’organizzazione politica con volti nuovi e che fa politica 365 giorni l’anno».

«Siamo lieti di poter soddisfare anche a Trieste le numerose richieste che ci sono arrivate per raccogliere le sottoscrizioni» conclude Di Bortolo.