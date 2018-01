Casette dell'acqua a San Luigi, Barbo (Pd): «Necessario rivitalizzare le zone periferiche della nostra città»

«Le casette dell'acqua sono indubbiamente un utile modo per evitare sprechi di plastica e sono diventate, in questi primi anni di utilizzo, anche dei punti di socializzazione: è da questi due aspetti che dovrebbe partire il ragionamento del Comune nello strutturare la nuova gara d'appalto per l'installazione di nuove casette. La sostenibilità economica è un elemento di cui tener conto, ma riguarda i privati che vorranno partecipare alla gara d'appalto. Per questo motivo abbiamo deciso di presentare, in Comune e in Circoscrizione, una mozione che portava l'esempio di un rione (S.Luigi) che vede la mancanza di piazze o spazi di ritrovo all'aperto, e anche la trasformazione negli ultimi anni - com'è accaduto anche ad altri rioni cittadini - in un rione-dormitorio.».

«La zona individuata non era quella del Ferdinandeo come sembrano pensare i consiglieri circoscrizionali del Movimento 5 Stelle, ma l'accesso al Bosco Farneto all'angolo tra via Chiadino e via Marchesetti: c'è un piccolo parcheggio (con una rientranza dove si trovavano fino a un paio d'anno fa i cassonetti della differenziata), c'è la fermata di due linee dell'autobus, si trova nelle vicinanze di qualche negozio che ha strenuamente resistito alla crisi economica e che potrebbe, anzi, beneficiare di qualche ulteriore presenza. Questi i motivi per cui abbiamo fatto la proposta e siamo contenti che il Consiglio Comunale, diversamente da quello Circoscrizionale, abbia ritenuto di accoglierla ed inserire, quindi, questa tra le possibili sedi di nuove casette. Le valutazioni economiche poi ci saranno, ma è importante che un ente pubblico parta dal criterio ambientale e da quello sociale. Più in generale, lavoreremo perché ci siano tutti quegli interventi, piccoli e grandi, che possono contribuire a rivitalizzare le zone periferiche della nostra città».