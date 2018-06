Caso Alina, Paoloni (Sap): «Poliziotti bloccati per sei anni, spreco assurdo e male per la sicurezza»

Il caso della trentaduenne ucraina Alina Bonar Diaciuk, che nell’aprile del 2012 si è suicidata con un cordino della felpa in una camera di sicurezza del commissariato di Opicina, si è concluso dopo sei anni, con l’assoluzione dei nove poliziotti, con la formula ‘il fatto non sussiste’.

«Per ben sei anni i colleghi sono stati disumanizzati sotto il macigno della gogna mediatica, con carriere bloccate e spese legali anticipate – commenta Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) – bloccare poliziotti per sei anni, è uno spreco assurdo e non fa bene alla sicurezza. Gli operatori di Polizia hanno bisogno di processi rapidi gestiti dal procuratore generale».

«Questa – conclude Paoloni – sarà la nostra proposta, non per essere privilegiati rispetto ai cittadini ma, per ridurre considerevolmente i costi e soprattutto per una piena legittimazione dell’istituzione nel proprio lavoro».