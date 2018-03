Centrodestra senza candidato, Camber (FI): «Si vince solo se la squadra è tale»

«Della politica non amo i giochini a porte chiuse, chi fa le formazioni per gli altri, chi vuole fare solo lui goal, chi mai passa la palla. Si vince solo se la squadra è tale». Piero Camber, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, fa trasparire una critica nei confronti di quanto sta avvenendo nel centrodestra regionale ancora orfano del nome del candidato presidente a poco più di 40 giorni dalle elezioni del 29 aprile.

«Il pubblico per questo ama la sua squadra! Perché in campo c'è lealtà, perché giocano tutti assieme, perché si gioisce o ci si rattrista..insieme! Perché quando ci si divide.. vince l'altro!», continua Camber ipotizzando una vittoria probabile del Movimento 5 Stelle in caso di centrodestra diviso.

«Nel mio piccolo - conclude il forzista - anche stasera sono in Consiglio Comunale col nostro Sindaco e con tutti i 24 giocatori: assieme!».