Centrodestra senza candidato, Fedriga: «Mi metto a disposizione della mia terra»

«Visti i disastri fatti dalla gestione Serracchiani-Bolzonello e la situazione venutasi a creare, sento il dovere morale e politico di mettermi a disposizione della mia amatissima terra, il Friuli Venezia Giulia. Non intendo abbandonarla perché penso e credo di poter fare moltissimo per la mia gente». Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera e segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in una nota su Facebook. Tuttavia, non risultano ancora candidature ufficiali.