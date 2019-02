Ciclovia Trieste-Lignano-Venezia, PD: "Occorre accelerare"

"Se è positiva l'ufficialità del già concordato ruolo di capofila della nostra Regione per l'utilizzo di 16,6 milioni di euro, stanziati dall'allora Governo Gentiloni per la realizzazione della ciclovia Trieste-Lignano-Venezia, siamo molto preoccupati che a distanza di quasi un anno non si sia ancora sottoscritto il protocollo operativo". A denunciarlo sono i consiglieri regionali del Pd Mariagrazia Santoro e Nicola Conficoni, componenti della IV Commissione consiliare competente in materia.

Opera di estrema rilevanza

"Si tratta di un'opera di estrema rilevanza - precisa la Santoro - in quanto potrà rappresentare un nuovo asse turistico-economico per la nostra regione, dopo la ciclovia AlpeAdria. Un vero e proprio corridoio, che consentirà a turisti e cittadini di apprezzare il valore naturalistico e le qualità territoriali di tutta la parte costiera del Friuli Venezia Giulia". Secondo Conficoni, è un progetto sicuramente ambizioso, come è stato la trasformazione del vecchio sedime ferroviario per AlpeAdria, che però va fortemente sostenuto e accelerato.

Fvg capofila della ciclovia nazionale Trieste-Lignano-Venezia

"Il rischio è far passare minimo 3-4 anni"

"Se facciamo le proporzioni tra il tempo impiegato per firmare un protocollo e quello della progettazione e realizzazione, rischiamo di far passare come minimo 3-4 anni, quando in realtà si potrebbe giungere all'obiettivo molto prima". "Inoltre - aggiunge la Santoro - il turismo slow ha raggiunto picchi rilevantissimi all'interno del quadro complessivo e non possiamo permetterci ritardi burocratici o la mancanza di un'adeguata priorità da parte della Regione per questo intervento. Chiediamo che l'attenzione politica e tecnica sul tema sia aumentata e rafforzata, per dare finalmente concretezza a questo progetto lungimirante nato nelle precedenti legislature nazionale e regionale".