Cinema, Cosolini: «Il terzo film di Salvatores a Trieste in programmazione»

L'ex sindaco e candidato per il Pd al consiglio regionale Roberto Cosolini annuncia che il terzo film di Gabriele Salvatores è in programmazione. Così dichiara Cosolini sulla sua pagina Facebook: «Questa è l'ennesima dimostrazione che per Trieste scommettere sul cinema è un bell'investimento. È un luogo sempre più amato per le sue ambientazioni uniche da tanti registi. Salvatores poi lo possiamo considerare ormai triestino e anche per questo gli avevo dato il sigillo trecentesco. Le ricadute: posti di lavoro nei servizi di supporto e fatturato per ospitalità delle troupe, oltre che l'immagine di Trieste vista da un grande pubblico. Questo invoglia la gente a visitarla, con bel contributo alla crescita turistica».

«Ci aggiungo il successo dei festival del cinema - prosegue Cosolini -, ai quali come Amministrazione avevamo destinato la Tripcovich, di cui ora sono "orfani": che sia il caso di pensare allora ad una collocazione non di emergenza, visto che Science Fiction e Trieste Film Festival riempivano i 900 posti della Tripcovich e sono riconosciuti a livello internazionale? Direi proprio di sì».